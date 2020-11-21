Байден побеждает в Джорджии, Трамп не сдаётся

Через два месяца должна состояться инаугурация нового президента США. Джо Байден, в пятницу отметивший 78-летие, стал на шаг ближе к заветной цели. Его официально утвердили победителем президентских выборов в Джорджии.

Брайан Кемп губернатор штата:

"Ранее вице-губернатор Раффенспергер представил заверенные результаты выборов 2020 года. В соответствии со вчерашним решением судьи Гримберга, теперь закон штата требует, чтобы офис губернатора официально оформил сертификацию, что откывает возможность команде Трампа использовать другие юридические варианты и отдельного персчёта, если они захотят".

Между тем, действующего американского президента обвиняют в использовании своих полномочий с целью добиться пересмотра итогов голосования. Накануне Дональд Трамп вызвал делегацию законодателей-республиканцев из Мичигана. Наблюдатели считают это попыткой не допустить там официальной сертификации итогов выборов.

Зик Миллер, корреспондент Associated Press:

"Самый вероятный сценарий - то, что результаты в этом штате будут сертифицированы. Скорее всего, все усилия Трампа напрасны, и эта встреча ни к чему не приведёт".

Тем временем, в самом разгаре борьба за места в Сенате. 5 января в Джорджии пройдёт второй тур выборов в верхнюю палату Конгресса. Если демократы выиграют оба мандата от этого штата, то обеспечат себе контроль над Сенатом.