Соцсети — цензоры или борцы с пропагандой? | #КУБ

Соцсети — цензоры или борцы с пропагандой? | #КУБКомментарии
Российские депутаты решили бороться, как они заявляют, с цензурой со стороны иностранных интернет-компаний. В России может быть ограничен доступ к Youtube, Instagram, Twitter и Facebook, если они не перестанут "дискриминировать" российские СМИ, в том числе RT, Sputnik, "РИА Новости" и "Крым 24".
Как сказано в проекте закона, такие сайты могут получить "статус владельцев информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
Цель законопроекта — борьба с цензурой и дискриминацией российских СМИ на западных платформах, а не блокировка зарубежных интернет-ресурсов, пишет один из авторов законопроекта, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Убийца всегда возвращается на место преступления. Вот и Госдума вернулась к закону подлецов", —пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он вспомнил "закон Димы Яковлева".
"YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила, — утверждает глава общественной организации "Роскомсвобода" Артём Козлюк. — Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие”.
Сюжеты Youtube-канала "Соловьев LIVE" с октября перестали попадать в раздел “Тренды”, и это возмутило Роскомнадзор. Как пишет ведомство, до октября видео этого канала регулярно были в списке трендов. Роскомнадзор направил письмо в Google, требуя снять ограничения.
Эксперт по сетевой безопасности Владислав Здольников считает всю эту ситуацию абсурдом: "Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то <ведущего> в какой-то там раздел".
Сами соцсети заявляют, что все это не цензура, это борьба с пропагандой. К примеру, в Twitter государственные СМИ можно узнать по специальной метке. Такую можно найти в аккаунтах "РИА Новостей", RT, "Вестей", Sputnik.
“В соответствии с политикой соцсети, Твиттер не будет рекомендовать к чтению или продвигать учетные записи и твиты с метками государственных СМИ", — говорится на сайте соцсети.
А в этом году в микроблог еще и объявил войну фейкам о коронавирусе и президентских выборах в США, и часто фейковыми, по версии Twitter, оказывались посты Дональда Трампа.
Как вы думаете, ограничение доступа к российским государственным СМИ в соцсетях — это цензура или борьба с пропагандой? Голосуйте и пишите комментарии в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, VK и "Одноклассниках".