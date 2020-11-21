В Бангкоке протестуют "Плохие ученики"

С требованием образовательных реформ и политических перемен тысячи школьников и студентов собрались на субботний митинг в таиландской столице.

Его организовала протестная группа под названием "Плохие ученики".

Изначально выступая за пересмотр устаревших учебных программ и отмену дресс-кода в школах, участники акции расширили список требований, добавив в него отставку кабинета министров и премьер-министра, реформы конституции и монархии.

Манифестации в основном студенческой молодёжи с перерывом на пандемию идут в стране с начала года. Нередко они завершаются жёстким разгоном демонстрантов полицией и задержаниями. Власти грозят подавить протестное движение судебными исками против его участников.