Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Судан

Судан готовится принять 200 тысяч беженцев из Эфиопии

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Беженцы из Эфиопии в Судане
Беженцы из Эфиопии в Судане   -   Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Число беженцев из Эфиопии в Судане может достичь 200 тысяч человек в течение полугода — с таким прогнозом выступили представители ООН. По их данным, в Судане уже размещены более 32 тысяч человек, бежавших от вооружённого конфликта в регионе Тыграй.

Они говорят, что живую в очень тяжёлых условиях:

"Люди просто хотят есть. Их не убили на войне, так что же, теперь им умирать от голода? Мы ничего не понимаем".

"Мы до сих пор не получили никакой помощи, мы живём в голоде и страхе, мы с трудом добываем воду. Никто не даёт нам воды и еды".

Судан просит ООН ускорить предоставление помощи, сама организация обсуждает с властями Эфиопии возможность гуманитарных коридоров в штат Тыграй, где уже почти три недели не прекращается вооружённое противостояние между повстанцами и правительственными силами.