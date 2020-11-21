"Золотой домик" измерит уровень мирового океана

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Sentinel-6, который займётся измерением уровня мирового океана. Аппарат называют "Золотым домиком" — из-за формы корпуса с солнечными панелями и золотистого термоизоляционного материала, а собственное имя он получил в честь Майкла Фрайлиха — который заведовал в NASA отделом науки о Земле.

Это совместный американско-европейский проект. Sentinel-6 продолжит работу спутников, которые уже три десятка лет непрерывно измеряют изменение уровня мирового океана, в том числе рек и озёр. Орбита позволяет полностью обновлять карту почти всей водной поверхности планеты каждые десять суток. Это позволит точно предсказывать распространение штормов и наводнений, а также следить за глобальными тенденциями изменения климата планеты.

Через пять лет планируется запустить второй такой же аппарат.