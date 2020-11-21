"Чёрная пятница" и карантин по-венесуэльски

Скидки 20, 50, 80% - не поддаться соблазну трудно. Многие венесуэльцы перебороли страх заразиться коронавирусом и отправились за покупками в "чёрную пятницу". Письменные и устные просьбы соблюдать дистанцию, пункты для измерения температуры, антисептик на входе в каждое помещение и обязательное ношение масок - руководство ТЦ и владельцы магазинов следуют предписаниям властей.

В настоящий момент, в Венесуэле действует карантинный режим "7 через 7". Когда в течение одной недели большинство учреждений, магазинов, рынков закрыты, а на следующей - они работают. Правительство Николаса Мадуро ослабило ограничительные меры в "чёрную пятницу" в попытке стимулировать экономику страны, находящейся в упадке.