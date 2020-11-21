По следам разрушений урагана "Йота"

В повреждённые или вовсе разрушенные до основания дома возвращаются жители северных районов Гондураса. Последствия оползней и наводнений, вызванных ураганом "Йота", власти страны называют катастрофическими. Всего в Центральной Америке жертвами стихии стали свыше 40 человек.

"Когда на нас обрушился ураган "Митч" в 98-м, дом затоплен не был, мы перенесли мебель и вещи на верхний этаж, всё уцелело. Такой катастрофы в этот раз мы совсем не ожидали, - рассказывает местная жительница. - Мы уже возвращались сюда на этой неделе после урагана. Но вода в реке снова поднялась, и нам опять пришлось уйти".

Никарагуа, Гватемала, Колумбия, Панама, Сальвадор - следы разрушений ураган оставил после себя в целом ряде стран региона.

Местные жители ещё не сумели оправиться от последствий тропического шторма "Эта", пронесшегося здесь две недели назад. Его жертвами стали более 200 человек.