Акции протеста против законопроекта о безопасности

В крупных городах Франции тысячи людей вышли на акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности". Среди собравшихся — журналисты, которые считают, что документ усложнит их работу: законопроект предусматривает крупный штраф за публикацию неретушированных фотографий сотрудников правоохранительных органов.

Эммануэль Вир, генеральный секретарь профсоюза журналистов:

"Это позор для Франции. Вот что получается, если слишком долго заниматься самосозерцанием. Посмотрите на другие страны. Почитайте статьи из США, из Нидерландов. Только во франции есть подобные проблемы с полицией. В Германии, в Италии, в Великобритании наши коллеги в ужасе".

Законопроект в пятницу в первом чтении был одобрен парламентом. Сторонники документа, в частности профсоюзы полиции, давно добивались подобных мер: по их мнению, они необходимы для обеспечения безопасности их коллег.