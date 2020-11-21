25-летие Дейтонских соглашений, положивших конец кровопролитной гражданской войне, отмечает Босния и Герцеговина. По этому случаю в субботу глава европейской дипломатии встретился с тремя членами боснийского Президиума.

"Будущее этой страны связано с Европой", - сказал Жозеп Боррель, подчеркнув, что Евросоюз ждёт пополнения своих рядов, но для этого Сараеву предстоит провести ряд реформ.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС:

"Давайте сделаем так, чтобы эта годовщина стала поворотным моментом, переходом от поствоенного этапа к подготовке к вступлению в сообщество, (...) то есть из Дейтона - в Брюссель. (...) Здесь, в Боснии, как и в других странах, во всём Балканском регионе глубоко укоренившиеся политические разногласия, недостатки в системе правосудия, коррупция и негативная риторика по-прежнему препятствуют прогрессу".

Мирное соглашение лидеры трёх общин заключили 21 ноября 1995 года в американском Дейтоне.

Четверть века спустя межэтнические противоречия в Боснии сохраняются. Ведя без особых успехов борьбу с коррупцией, страна остаётся одной из самых бедных на европейском континенте.