Протесты "Жизни чёрных важны" в Бразилии

Протесты против расовой дискриминации прошли в нескольких городах Бразилии. В Порту-Алегри протестующие попытались ворваться в торговый центр стали, начали бить стёкла и ломать двери. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Поводом к протестам послужила смерть чернокожего мужчины, который скончался после избиения охранниками супермаркета Carrefour в Порту-Алегри в четверг вечером. Охрану вызвала одна из работниц магазина, сказав, что посетитель ей угрожал. Кадры произошедшего были опубликованы в соцсетях, что вызвало возмущение по всей стране. Протестующие бойкотировали магазины Carrefour в столице Бразилии, Бразилии, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

"Быть чёрным в Бразилии означает, что у вас нет человеческого достоинства, нет прав, вы не можете ходить спокойно, система безопасности страны работает таким образом, что вас обвинят даже в том случае. Если вы сам жертва, вы становитесь мишенью в этом городе, и все случайные пули почему-то попадают именно в вас", - говорит один из активистов.

В Сан-Паулу манифестации проходили под лозуншами "Жизни чёрных важны". Инцидент в Порту-Алегри произошёл накануне Дня черного самосознания, который отмечается в Бразилии с целью повысить осведомлённость общества о том, какую важную роль играют темнокожие граждане страны в её истории и развитии.