Ракетный обстрел Кабула

По меньшей мере 8 человек погибли, более 30 получили ранения в Кабуле в результате ракетного обстрела. По данным министерства внутренних дел Афганистана в субботу утром более 20 снарядов, которые разорвались в нескольких густонаселённых районах в центре столицы, в том числе и недалеко от Зелёной зоны, где находятся посольства и офисы международных компаний.

Одна из ракет упала на территории дипмиссии Ирана, осколки попали в здание, но обошлось без жертв. Афганские власти считают, что за нападением стоят талибы, но представитель повстанцев обвинения отверг.

Кабул был обстрелян накануне запланированных на субботу переговоров в Дохе, столице Катара, между представителями афганского правительства и движения Талибан. Госсекретарь Майк Помео должен встретиться с ним по отдельности.