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Сербия

Патриарх сербский умер от коронавируса

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 Павел Барсуков
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Патриарх сербский Ириней
Патриарх сербский Ириней   -   Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью главы Сербской православной церкви патриарха Иринея. Он скончался в пятницу утром в возрасте 90 лет, от осложнений, связанных с коронавирусом.

О том, что Ириней заразился Covid-19, стало известно 4 ноября, на следующий день его госпитализировали. Врачи безуспешно боролись за его жизнь, в четверг иерарх а подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Иереней был избран Патриархом сербским в январе 2010 года. Имя его преемника архиерейский собор должен назвать в течение трёх месяцев.