Беспорядки в Уганде: десятки погибших

В Уганде десятки человек стали жертвами беспорядков, которые вспыхнули после задержания оппозиционного кандидата в президенты страны Боби Вайна (настоящее имя — Роберт Киагуланья Ссентаму, известный в стране музыкант). Его задержали во время предвыборной поездки, обвинив в нарушении антикоронавирусных правил. Это вызвало волну недовольства его сторонников, которые вышли на улицы в ряде крупных городов. Полиция применила силу, отдельные СМИ сообщают об использовании боевых патронов и о задержании сотен человек.