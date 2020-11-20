Рынок в Мадриде украсили уличные художники

Фасады магазинов на рынке "Мостенсес" в Мадриде преобразились благодаря уличным художникам. Ежегодный фестиваль стрит-арта Pinta Malasaña должен был состоятся в июне, но в итоге организаторы решили провести его на городском рынке. На протяжении всего октября художники работали по воскресеньям в то время, когда на рынке не было продавцов и покупателей. Из-за коронавируса пришлось также сократить число конкурсных работ, в итоге из 300 предложений были отобраны 50. Местные жители говорят, что граффити и росписи на стенах скрасили будни во время пандемии.
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