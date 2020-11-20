В Приморье вводят режим ЧС

В Приморье вводят режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий: на регион обрушился тайфун, который принёс с собой ледяной дождь. Более 100 тысяч человек остаются без света, есть перебои с отоплением и водой. В городе Артем, где ситуация наиболее тяжёлая, режим ЧС уже введён.