В Приморье вводят режим ЧС

В Приморье вводят режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий: на регион обрушился тайфун, который принёс с собой ледяной дождь. Более 100 тысяч человек остаются без света, есть перебои с отоплением и водой. В городе Артем, где ситуация наиболее тяжёлая, режим ЧС уже введён.
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