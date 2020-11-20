Затопленные поля, закрытые магазины: No Comment за неделю

* Если у вас из рук выпал телефон в том время, как вы находились на балконе или на крыше, никогда не пытайтесь его поднять так, как это делает молодой человек по имени Джейсон Пол из Гамбурга. Прежде чем выполнять с лёгкостью эти акробатические трюки и головокружительны прыжки, он много и долго тренировался.

* Жители Гондураса разбирают завалы после удара очередного урагана: "Йота" принесла огромные разрушения, погибли 14 человек. В начале ноября страна, как и соседние государства Центральной Америки, сильно пострадали от шторма "Эта".

* В Колумбии "Йота" обрушилась на острова вдоль побережья и унесла жизни по меньшей мере двух человек; шестеро ранены, ещё один пропал без вести.

* В Париже супермаркеты и бутики полностью украшены к Рождеству — но на дверях большинства магазинов висят замки. Во Франции действует новый карантин, и продавцы с покупателями могут только надеяться на то, что власти позволят провести праздник как прежде.