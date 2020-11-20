Возвращение на руины

Когда азербайджанские солдаты заняли город Физули, они не смогли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить свой флаг: пришлось довольствоваться фасадом разрушенного дома культуры.

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Некогда плотно населённый и процветающий город Физули, часть большой территории вокруг Нагорного Карабаха под контролем армянских сил, был разграблен и разрушен 27 лет назад. Теперь он захвачен природой и похож на декорации к апокалиптическому фильму".

Передвигаться здесь можно только в сопровождении азербайджанских военных и только по главным дорогам: в стороне от них, по словам солдат, всё заминировано. Поэтому люди, жившие в Физули три десятилетия назад, могут смотреть на руины своих домов только издалека.

Арзу Шафиева, беженка из Физули:

"Почти 30 лет назад, когда мы бежали из дома, этом дом был совсем другим. Мы ничего не взяли, оставили всё. Заперли дом, потому что думали, что вернёмся. Я верю, что с божьей помощью мы всё же вернёмся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу".

Таких городов-призраков множество с обеих сторон — и армянской, и азербайджанской. Такова цена этого затяжного территориального конфликта.

Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана:

"До оккупации в городе жили 100 тысяч человек, он процветал, но всё сровняли с землёй. Азербайджан восстановит разрушенное армянами, вернёт в Физули жизнь, и он вновь станет процветающим азербайджанским городом".

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Десяткам тысяч азербайджанских беженцев, которые называют этот город домом, не терпится вернуться и восстановить его".