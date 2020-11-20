Прощай, "Аресибо"!

После многих десятилетий беспорочной службы на благо науки и прогресса принято решение начать вывод из эксплуатации одного из крупнейших в мире радиотелескопов, который работал в пуэрториканской астрономической обсерватории "Аресибо").

Национальный научный фонд США, в чьем ведении находится учреждение, намерен разобрать обсерваторию: еще в августе вспомогательный трос, оторвавшись, задел зеркало отражателя и повредил его. Дальнейшие наблюдения стали невозможными.

Спустя три месяца порвался и основной трос, нанеся дополнительные повреждения телескопу. "Аресибо" использовался для проведения радиоастрономических исследований, его данные получали специалисты в области физики атмосферы и астрофизики.

Диаметр зеркала отражателя телескопа составлял более 300 метров.