Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"

Первые образцы российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию для клинических исследований. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, одна из венгерских фармацевтических компаний получила из России необходимую документацию для организации производства вакцины "Спутник V". Таким образом, Венгрия может стать первой страной ЕС, в которой будет организовано ее производство.

По данным соцопроса, проведенного по заказу телеканала Euronews в Венгрии, только 7% жителей страны выразили готовность воспользоваться российской вакциной и 4% — китайской.

В Еврокомиссии заявили, что с обеспокоенностью относятся к возможности проведения Венгрией испытаний и последующего использования российской вакцины, так как она не прошла сертификацию в Европейском медицинском агентстве.

В настоящее время это ведомство проводит проверки двух вакцин — британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") и концерна BioNTech-Pfizer ("Бионтек- Пфайзер"), также ожидается, что на следующей неделе агентство получит документацию для регистрации третьей вакцины.