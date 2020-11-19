В московской кофейне появился робокот-официант

Робот-официант, к тому же говорящий "мяу", появился в одной из московских кофеен. Достаточно поставить блюда на поднос и нажать кнопку нужного столика. Робот найдёт дорогу сам, следя за метками, прикреплёнными к потолку: их не заслонят посетители или мебель. Две камеры в передней части помогут робокоту не отдавить никому ногу.

Кто-приходит сюда специально, чтобы погладить кота-официанта, а кто-то не видит в этом совершенно ничего необычного.

Тарас Галайчук, менеджер:

"Он стал нашей визитной карточкой. К нам приходят многие именно из-за робота и первый вопрос, который задают — 'Будет ли нам выносить заказ робот?' "

"Мы живём в таком мире, мире высоких технологий. Если уже есть робот-пылесос — то почему не может быть робота-официанта?"

Владельцы заведения говорят, что появление робота никак не связан с коронавирусом: его задача — облегчить труд официантов: живые люди смогут больше времени уделять общению с клиентами, а доставить блюдо к столику, а грязную посуду — на кухню робокот вполне сможет сам.