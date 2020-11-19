Дело в шляпке: шедевры Филипа Трейси в Санкт-Петербурге

Там, где живет Филип Трейси, в ходу поговорка: "Хотите преуспеть – наденьте шляпу". Ну, или шляпку.

Трейси, королевский шляпник, приехал в Санкт-Петербург, чтобы внести, как он выразился сам, "немножко веселья в нынешние сумрачные времена".

Осыпанный милостями как британской короны, так и своих заоокеанских клиенток, представил коллекцию произведений искусства, ведь язык не поворачивается назвать его работы "головными уборами".

По словам Филипа Трейси, "шляпка - квинтэссенция элегантности и символ стиля", и поэтому он предпочел показать работы в Петербурге, который воплощает эти качества наилучшим образом.

"Один из прекраснейших городов, в котором все подчинено канонам красоты. И именно поэтому его жительницы могут оценить мои шляпки", - резюмировал стилист свой рассказ.

Выставка маэстро шляпного дела открылась в частном музее современного искусства в ознаменование 10-летия со дня основания собрания.

Трейси заявил, что впервые за пять лет такая экспозиция была организована именно в России.

В мире моды, который славится своими спорами и ссорами, консенсус был найден лишь однажды - там безоговорочно признают Филипа Трейси лучшим шляпником всех времен и народов.