Помпео посетил Голанские высоты и объявил их частью Израиля

Помпео посетил Голанские высоты и объявил их частью ИзраиляКомментарии
Госсекретарь США Майк Помпео посетил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и назвал Голанские высоты частью Израиля. Это первая в истории поездка главы госдепартамента на эти территории, которые Совет безопасности ООН признаёт Сирии. Помпео заявил о необходимости изменения политики США по этому вопросу.
США признавали Голанские высоты оккупированной Израилем территорией до весны прошлого года, когда Дональд Трамп подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над этим районом. Этот шаг осудили, в частности, Россия, Германия, Франция, а также арабские государства.