Праздник Божоле Нуво: в Париже наливают

В этом году сезон Божоле Нуво - молодого вина нынешнего урожая, начался не так, как обычно. Из-за пандемии отменены все праздничные мероприятия. Но спрос на недорогое вино есть. Парижский ресторатор Ален Фонтен решил продавать Божоле Нуво прямо на улице возле своего заведения. Ален говорит, что хочет помочь людям хотя бы на минуточку забыть о пандемии коронавируса: "Обычно я заказываю 700 бутылок. На этот раз - всего 240, но 80 уже проданы. Люди будут пить вино у себя дома. Важно то, что парижане приходят сюда и могут пообщаться. Мы говорим о нынешней ситуации, о том, как всем тяжело. Мы лишены привычной жизни. Бары, рестораны, кафе, все это - часть наших традиций, искусство жить". Ален разливает вино в одноразовые бокальчики и предлагает клиентам попробовать Божоле Нуво. Сложно сказать, является ли дегустация нарушением санитарных правил.
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