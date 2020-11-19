Армения должна начать передачу Азербайджану районов Нагорного Карабаха

Армения должна в пятницу передать Азербайджану первый из трёх районов Нагорного Карабаха, которые в рамках соглашения о прекращении войны возвращаются под контроль Баку до конца года. За время подготовки к выводу армянских военных большинство местных жителей уехали, стараясь забрать с собой буквально всё. Сообщалось о том, что армяне даже сжигали свои дома и вывозили дрова, заготовленные на зиму. «Если Карабаха больше не существует, у нас нет ни дома, ни родины. Теперь мы беженцы», — объясняет житель села Нор Марага Овик Ванеян.

И армяне, и азербайджанцы рассматривают Нагорный Карабах как свою исконную землю. Совбез ООН признаёт регион неотъемлемой частью Азербайджана. За время конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в геноциде, репрессиях и убийствах мирных жителей, в уничтожении культурного наследия.

В ходе пресс-тура в город Физули/Варанду советник президента Азербайджана Хикмат Хаджиев возлагал на Армению ответственность за разрушения домов:

«Это варварство. Это преступление против человечности. Это показывает армянскую жестокость и истинную природу армянской политической системы. И это знает весь мир благодаря международным СМИ».

После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе тысячи людей устремились в города и сёла, остающиеся под контролем армянских сил. По другую сторону линии разграничения — азербайджанские беженцы, которые ожидают возможности вернуться в районы, переходящие под контроль Баку.