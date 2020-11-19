Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Азербайджан

Армения должна начать передачу Азербайджану районов Нагорного Карабаха

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Армяне бегут из районов Нагорного Карабаха, которые переходят под контроль Баку
Армяне бегут из районов Нагорного Карабаха, которые переходят под контроль Баку   -   Авторское право  Sergei Grits/AP
Размер текста Aa Aa

Армения должна в пятницу передать Азербайджану первый из трёх районов Нагорного Карабаха, которые в рамках соглашения о прекращении войны возвращаются под контроль Баку до конца года. За время подготовки к выводу армянских военных большинство местных жителей уехали, стараясь забрать с собой буквально всё. Сообщалось о том, что армяне даже сжигали свои дома и вывозили дрова, заготовленные на зиму. «Если Карабаха больше не существует, у нас нет ни дома, ни родины. Теперь мы беженцы», — объясняет житель села Нор Марага Овик Ванеян.

И армяне, и азербайджанцы рассматривают Нагорный Карабах как свою исконную землю. Совбез ООН признаёт регион неотъемлемой частью Азербайджана. За время конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в геноциде, репрессиях и убийствах мирных жителей, в уничтожении культурного наследия.

В ходе пресс-тура в город Физули/Варанду советник президента Азербайджана Хикмат Хаджиев возлагал на Армению ответственность за разрушения домов:

«Это варварство. Это преступление против человечности. Это показывает армянскую жестокость и истинную природу армянской политической системы. И это знает весь мир благодаря международным СМИ».

После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе тысячи людей устремились в города и сёла, остающиеся под контролем армянских сил. По другую сторону линии разграничения — азербайджанские беженцы, которые ожидают возможности вернуться в районы, переходящие под контроль Баку.