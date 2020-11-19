КГБ Беларуси внес администраторов Telegram-канала НЕХТА в список террористов

КГБ Республики Беларусь внес создателя Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича в список террористов. В качестве основания для включения в перечень указано то, что они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Всего в списке 726 человек, при этом Путило и Протасевич — единственные граждане РБ.

"Да, это не шутка. КГБ Беларуси внёс меня в список террористов. Теперь моя фамилия стоит в одном списке с ребятами из ИГИЛ. За всё время существования режима ещё ни один противник Лукашенко не удостаивался ТАКОГО признания! Ой мамочки, как теперь сдержать своё ЧСВ [чувство собственной важности]?", - написал у себя в Twitter Роман Протасевич.

Двумя днями ранее власти республики потребовали от Польши выдать основателей НЕХТА, чтобы привлечь их в Беларуси к уголовной ответственности. В сообщении на сайте белорусского МИДа сказано, что РБ призвала польскую сторону выдать администраторов НЕХТА “в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности”.

Следственный комитет обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков. Кроме того, против них было возбуждено уголовное дело "в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (против "представителей власти и правоохранителей").

20 октября тексты NEXTA Live и логотип NEXTA были признаны в Беларуси экстремистскими материалами. Вскоре после этого названия были изменены на НЕХТА и НЕХТА Live. Сейчас у этих каналов 845 тысяч и 1,7 миллионов подписчиков соответственно. Страницы набрали популярность вскоре после выборов в Беларуси и начала акций протеста. За сутки аудитория Telegram-канала NEXTA увеличилась на 400 тысяч человек.