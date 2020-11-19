Австралия приносит извинения за военные преступления в Афганистане

Австралия может привлечь к ответственности своих военнослужащих за преступления, совершённые в Афганистане десятилетие назад, когда австралийский контингент входил в состав многонациональных сил, размещённых в стране.

Среди преступлений — пытки и убийства, в том числе совершённые ради того, чтобы провести "ритуал посвящения" молодых солдат.

По данным опубликованного в четверг доклада, все эти преступления совершались в небоевой обстановке против невооружённых лиц. В документе содержатся материалы о совершении 39 "неоправданных убийств", обвинения выдвинуты против двух десятков военнослужащих. В минобороны страны заявляют, что могут лишить признанных виновными наград и званий, полученных в Афганистане.

Ангус Кэмпбелл, командующий ВС Австралии:

"От имени сил обороны Австралии я приношу народу Афганистана искренние безоговорочные извинения за проступки австралийских солдат. В этом контексте предполагается, что некоторые подразделения брали правосудие в собственные руки, правила нарушались, отчёты подделывались, распространялась ложь, пленных убивали".

Сбор материалов занял несколько лет, проанализированы десятки тысяч многостраничных документов, были опрошены 400 свидетелей:

"Меня пытали, мне не давали спать. Как только у меня слипались глаза, солдат бил меня по голове, чтобы я не засыпал".

"Мы хотим честного суда, мы хотим присутствовать на процессе. Они принесли нам много жестокости, суд должен проходить в нашем присутствии".

Власти Австралии уже назначили специального прокурора для расследования обвинений — чтобы избежать вмешательства Международного уголовного суда.