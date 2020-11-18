В Шотландии растет число сторонников независимости. На референдуме в 2014 году, здесь, в Глазго, большинство проголосовало за независимость Шотландии. Этого было недостаточно, чтобы повлиять на итоговый результат плебисцита. Однако недавние опросы показывают: мнение шотландцев меняется.

"Внезапно нас выталкивают из Европы, при этом против нашей воли", - говорит Йен Джонсон, который в 2014-ом голосовал против независимости Шотландии, но "брексит" изменил его точку зрения.

Йен Джонсон, избиратель: "Шотландия является автономной административно-политической частью Соединенного Королевства. Всю мою жизнь я думал, что для меня это хорошо. Теперь я так не считаю. Сейчас страна действительно очень изменилась. Огромное число людей в моем ближайшем окружении голосовали за то, чтобы остаться в составе королевства. Но все они сейчас изменили свою позицию. Остановить эту тенденцию невозможно".

На настроения шотландских избирателей безусловно повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Многие считают, что первый министр Шотландии Никола Стерджен и ее правительство значительно лучше справляются с санитарным кризисом, нежели королевство в целом. Восемь из девяти опросов общественного мнения, проведенные с начала пандемии показывают: шотландцы хотят идти своим путем.

Джон Кертис, агалитик, профессор Университета Стратклайда: "Впервые в опросах, проводимых в Шотландии, за независимость постоянно высказываются более 50% респондентов".

"Будет ли так продолжаться?", - спрашивает репортер.

Джон Кертис: "Что касается "брексита", это случившийся факт. Это не изменится. А вот пандемия коронавируса, явление временное. Вот, если шотландское правительство в течение следующих 6-ти или 12-ти месяцев больше не будет работать столь эффективно в плане борьбы с инфекцией, как это выглядит на сегодняшний день, возможно, тогда поддержка независимости и ослабнет".

В 2014 году сепаратисты говорили о том, что референдум был уникальной возможностью добиться независимости. Такие плебисциты явление нечастое. Однако "брексит" дает надежду сторонникам независимости.

Тайг Энрайт, Euronews: "Нельзя забывать о том, какое влияние на шотландских избирателей оказывает тот факт, что они видят движение, в котором доминирует английский национализм, и как за них принимаются решения".

Йен Андерсон, избиратель: "Брексит" существенно изменил обстоятельства и здесь я соглашусь с националистами. Что нам надо сделать, так это сосредоточиться на следующем: те, кто верят в Соединенное Королевство должны подумать, как сделать нашу страну лучше. Нам нужны свежие идеи".

Только власти в Лондоне могут дать зеленый свет на проведение референдума о независимости Шотландии, но они сопротивляется. В следующем году в Шотландии пройдут парламентские выборы. Если тенденция в опросах общественного мнения сохранится и на выборах победят националисты, сказать Шотландии"нет", Лондону будет сложнее.