"Зеленая революция" Джонсона: британцам придется покупать электромобили

Соединенное Королевство намерено запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Эта амбициозная цель - часть так называемой "зеленой революции", совершить которую намерены власти королевства. На Даунинг-стрит обещают поддержать автопром на время перехода к производству электромобилей. Экоактивисты надеются, что этому примеру последуют и другие европейские страны.

Дуг Парр , научный сотрудник "Гринпис": "Мы уповаем на то, что эта инициатива придаст импульс к отказу от присутствия ископаемого топлива в наших автомобилях, в том числе и в государствах Европейского Союза. Все не так, как, если бы мы были в ЕС, но думаю, что влияние на ЕС все же сохраняется, поэтому это важный шаг британского правительства".

План премьер-министра Бориса Джонсона подразумевает увеличение мощности системы прибрежных ветряных электростанций до 40 гигаватт за ближайшее десятилетие.

Что касается атомной энергетики, британский кабинет утверждает, что будет инвестировать в разработку малых усовершенствованных реакторов.

Чтобы достичь заявленной цели по сокращению выброса углерода, в плане "зеленой революции" содержится еще один значимый пункт - ежегодное высаживание деревьев на площади 30 тысяч гектаров.