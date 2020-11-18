Тысячи людей вышли на акцию против "коронавирусного террора" в Братиславе

В Братиславе тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусной пандемией. Демонстрация сама по себе была нарушением запрета на собрания численностью более шести человек. Подобные меры участники акции воспринимают как грубое нарушение гражданских прав. Они считают необоснованными требования носить маски, сдавать анализы и соблюдать домашнюю изоляцию. Демонстранты называют политику правительства Игоря Матовича «коронавирусным террором»

Словакия, как и другие страны, переживает новый всплеск эпидемии COVID-19. В последние дни минздрав фиксирует снижение темпов распространения инфекции. За сутки зарегистрированы более 1300 случаев заражения коронавирусом, умерли 22 человека. С начала пандемии, согласно этим данным, инфицированы около 90 тысяч жителей Словакии.

С 1 октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации, который продлили до конца декабря.