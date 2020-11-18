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Словакия

Тысячи людей вышли на акцию против "коронавирусного террора" в Братиславе

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 Андрей Позняков
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Антиправительственная демонстрация в Братиславе 17 ноября 2020
Антиправительственная демонстрация в Братиславе 17 ноября 2020   -   Авторское право  VLADIMIR SIMICEK / AFP
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В Братиславе тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусной пандемией. Демонстрация сама по себе была нарушением запрета на собрания численностью более шести человек. Подобные меры участники акции воспринимают как грубое нарушение гражданских прав. Они считают необоснованными требования носить маски, сдавать анализы и соблюдать домашнюю изоляцию. Демонстранты называют политику правительства Игоря Матовича «коронавирусным террором»

Словакия, как и другие страны, переживает новый всплеск эпидемии COVID-19. В последние дни минздрав фиксирует снижение темпов распространения инфекции. За сутки зарегистрированы более 1300 случаев заражения коронавирусом, умерли 22 человека. С начала пандемии, согласно этим данным, инфицированы около 90 тысяч жителей Словакии.

С 1 октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации, который продлили до конца декабря.