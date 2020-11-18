Российские миротворцы в Карабахе

Российские миротворцы начали свою пятилетнюю миссию по обеспечению безопасности в населённых армянами районах Нагорного Карабаха, которые остаются вне контроля Азербайджана.

- Вчера, когда проходили танки, у нас были слёзы на глазах, - говорит Валя Егиазарян, жительница Лачина.

Валя держит кафе в этом городе, где проходит стратегический коридор, который вскоре станет единственной связью региона с Арменией. Российские войска уже дислоцировались здесь и расчистили ключевую дорогу. Валя делится своими впечатлениями:

- Они такие милые, сдержанные. Я просыпаюсь утром и говорю им: "Здравствуйте, доброе утро, как дела?" Спрашиваю, не хотят ли они чаю или кофе. Они говорят: "Нет, спасибо". Интересно, не боятся ли они с нами разговаривать? Может, им нельзя?

Ожидается, что 2000 российских военнослужащих будут следить за соблюдением перемирия в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Миротворцы уже начали устанавливать наблюдательные пункты вдоль трассы М12, которая проходит через коридор. Здесь повсюду ощутимы последствия прошедших военных действий.

У большинства жителей города Лачина до сих пор нет электричества, нарушено водоснабжение. Но несмотря на все эти трудности, многие полны решимости остаться.

- Мы уже так много видели, что невозможно ничего не бояться, - говорит Араксия Макинян. - Но здесь моя родина, здесь наши могилы, здесь мой дом, и мне некуда идти. Поэтому я остаюсь, куда мне ехать?"

Араксия прожила здесь много лет. Когда началась война, она не уехала, а решила держать двери своего дома открытыми для армянских солдат, которые и сейчас часто приходят сюда выпить кофе или вздремнуть, но не хотят, чтобы их снимали. Скоро Араксия будет их провожать. Она не знает, что будет дальше, но о будущем старается не задумываться.

- Не знаю, доченька, не могу я ответить на этот вопрос.

- Но что вы сейчас чувствуете?

- Я хочу остаться здесь до последних дней своей жизни, потому что я в том возрасте, когда у меня может случиться сердечный приступ в любой момент. Неважно, хорошо это или плохо, это мой уголок в мире.

"Уголок мира" Араксии - это земля, которую другие также считают своей. Президент России Владимир Путин заявил, что "две страны должны продолжить работу по нормализации отношений". На данный момент мир, кажется, обеспечен некоторыми внешними влиятельными игроками. Но то, что произойдёт после их ухода - это вопрос, на который вряд ли кто здесь сейчас сможет ответить.