Глава Мордовии подал в отставку, чтобы "дать дорогу молодым"

Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку, потому что "нужно давать дорогу молодым". "Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы республики Мордовия", - говорится в обращении, размещенном на сайте главы республики.

По словам Волкова, "работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно". "Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым", - объяснил свое решение Волков.

Он возглавлял регион с мая 2012 года.