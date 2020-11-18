Последствия удара урагана Йота в Колумбии

На этих аэрофотоснимках -- разрушенные дороги вдоль береговой линии колумбийского острова Сан-Андрес. Обрушившийся на карибские архипелаги Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина в Колумбии ураган Йота нанёс серьезный ущерб. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере два человека, шестеро получили ранения ещё один пропал без вести.