Божоле Нуво года пандемии

Непривычно тихо в эти дни во французском Божоле. В знаменитом на весь мир винодельческом районе нет никаких приготовлений к празднествам, которые здесь обычно начинаются в это время, открывая сезон Божоле нуво - молодого вина нынешнего урожая. Из-за коронавируса все мероприятия отменены. Но в замке Пьеро XIII века (Maison Mommessin) вино по-прежнему льётся рекой.

Грегори Ларж, потомственный винодел, рук не опускает и старается извлечь некоторую выгоду и из сложившейся ситуации. В течении долгого времени Божоле Нуво, хотя и любимое французами, а ещё больше за рубежом, не считалось вином гранд-класса. Но в последнее время его качество улучшилось, а цены остаются доступны.

"Карантин и изоляция привели к росту спроса на вино, - говорит Грегори. - Люди оставались дома и для семейных застолий искали хорошие вина с наилучшим соотношением цена- качество - ну, в районе 6-10 евро за бутылку. А это как раз цена наших вин. В супермаркетах цены приблизительно такие же и не изменились по сравнению с прошлым годом. Это означает, что они намерены сохранить прошлогодний уровень закупок. Но мы все равно теряем 30% нашего торгового потенциала из-за закрытия ресторанов".

Гийом Пети, Еuronews:

"Виноделы не могут рассчитывать на рестораны, ну а как тогда обстоят дела с экспортом? Треть из 20 млн бутылок Божоле Нуво, продаваемых каждый год, экспортируется в такие страны, как США и Япония, а также в Великобританию и Швейцарию - основные рынки сбыта в Европе. Попытаемся выяснить, в какой степени пандемия повлияла на этот экспорт".

Эпидемии и конфликты, виноделы дома Maison Loron знают не понаслышке: семейная эпопея имеет более чем трехвековую историю. Maison Loron - это виноградники, которые простираются на несколько десятков гектаров, это замки и усадьбы.

Филипп Барде возглавил бизнес 4 года назад. Почти половина его вина экспортируется за границу. Но в этом году рынок лихорадит. И лишь ближайшие направления, похоже, всё ещё сопротивляются.

"Это сложный год, - говорит Филипп Барде. - Мы сделали хорошее вино, но его не так-то просто продать. Японский рынок - это большой рынок. Но этот рынок и так уже имел тенденцию на снижение, а в этом году он стал совсем уж плох. Ну, а ещё, что касается Японии, а также Соединенных Штатов и Англии, против нас будет играть то обстоятельство, что мы не сможем отпраздновать появление Божоле Нуво на улице и в ресторанах - из этих стран к нам приезжало много гостей".

В этом году ожидается падение продаж Божоле Нуво на 25%, включая и французский рынок, и экспорт. Виноделы надеются немного сократить потери за счёт внутреннего потребления и за счёт продаж на вынос в ресторанах и барах. Одно можно сказать наверняка: Божоле Нуво этого года - вино отменное, с богатым букетом, со свежими и фруктовыми нотами. Оно составляет разительный контраст с этим годом, который отдаёт горечью.