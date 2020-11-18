В Германии принят закон об эпидемиологической защите населения

В Германии на фоне массовых протестов Бундесрат – палата федеральных земель, одобрила ранее принятые в Бундестаге поправки к закону об эпидемиологической защите населения. Таким образом, власти создали законодательную базу для карантинных мер, которые были приняты без участия парламента. Критики закона, в большинстве своем корона-скептики считают, что нововведения ограничивают основные права и свободы и тем самым являются нарушением конституции.

В защиту мер по сдерживанию распространения коронавируса выступил глава минздрава ФРГ Йенс Шпанн: "Кричать, выступать против ограничений, и даже отрицать очевидное. Все это возможно должно быть возможным в свободной и открытой стране. Но эти люди далеки от истинного положения вещей и уж точно не в большинстве".

В день приятия закона об эпидемиологической защите населения ковид-диссиденты, а так же правые радикалы устроили акцию протеста в Берлине. По разным данным в ней участвовали от пяти до десяти тысяч человек. Полиция призывала демонстрантов надеть маски и разойтись. После того как эти попытки не увенчались успехом, силы правопорядка применили водометы. Сообщается о задержании более 300 манифестантов.