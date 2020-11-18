КГБ провел обыски в доме Виктора Бабарико

КГБ провел обыски в доме незарегистрированного кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико.

“Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11.30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов. Участковый изъял охотничье оружие”, — сообщается в официальном Telegram-канале Виктора Бабарико.

Экс-глава "Белгазпромбанка" был задержан и помещен в СИЗО КГБ 18 июня. Через два дня ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 431 ("Дача взятки"), ч. 2 ст. 243 ("Уклонение от уплаты сумм налогов") и ч. 2 ст. 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем") УК РБ.

За неделю до задержания Бабарико обыски прошли в офисе “Белгазпромбанка”. Экс-глава компании назвал обыски и уголовное дело давлением на него и политическим заказом в связи с президентскими выборами. Он считался главным соперником Александра Лукашенко.

В октябре Виктору Бабарико продлили содержание под стражей как минимум до 18 декабря.