Президент Армении наградил экипаж сбитого российского вертолёта медалями "За боевые заслуги" — ТАСС

Президент Армении Армен Саркисян наградил экипаж сбитого российского вертолёта медалями «За боевые заслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что это решение принято после соответствующего предложения премьер-министра Никола Пашиняна. Юрий Ищук и Роман Фединин награждены посмертно. Кроме того, награды удостоен получивший ранение Владислав Грязин.

Российский вертолёт Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении вечером 9 ноября. Почти сразу после первых сообщений о произошедшем Азербайджан взял ответственность на себя, объяснив действия своих военных ошибкой. Виновных в гибели россиян обещали выявить и наказать.