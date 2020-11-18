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Армения

Президент Армении наградил экипаж сбитого российского вертолёта медалями "За боевые заслуги" — ТАСС

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 Андрей Позняков
Обломки сбитого в Армении российского вертолёта
Обломки сбитого в Армении российского вертолёта   -   Авторское право  Armenian Emergency Ministry Press Office via AP
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Президент Армении Армен Саркисян наградил экипаж сбитого российского вертолёта медалями «За боевые заслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что это решение принято после соответствующего предложения премьер-министра Никола Пашиняна. Юрий Ищук и Роман Фединин награждены посмертно. Кроме того, награды удостоен получивший ранение Владислав Грязин.

Российский вертолёт Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении вечером 9 ноября. Почти сразу после первых сообщений о произошедшем Азербайджан взял ответственность на себя, объяснив действия своих военных ошибкой. Виновных в гибели россиян обещали выявить и наказать.