Клаус Шваб: пандемия как трамплин

Пандемия коронавируса может дать международному сообществу еще один шанс пойти в правильном направлении. Кризис наглядно продемонстрировал глобальное неравенство: растущий разрыв в уровне благосостояния, неодинаковый доступ к услугам здравоохранения, отсутствие гарантий занятости и углубляющийся климатический кризис. Пандемия сорвала маску с лидеров, которые работают в первую очередь на себя, а не на благо граждан. Одновременно кризис показал, что мир может действовать оперативно и солидарно. Профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, считает, что глобальное переосмысление ценностей реалистично. Он посвятил этому книгу. Профессор - гость нашего канала.

Euronews: "Когда вы смотрите на происходящее в мире, какое первое слово приходит вам на ум?"

Клаус Шваб: "Слово "перезагрузка" кажется мне уместным, потому что мы все еще боремся с вирусом, но к нам возвращается оптимизм после объявления о прогрессе в разработке вакцин.

Теперь мы должны подумать о том, как структурировать, спроектировать нашу жизнь в период после пандемии. И здесь опять подойдет "перезагрузка", ведь нам ясно - к старой норме возврата не будет. Нужно воспользоваться этой возможностью (как это сделали наши родители, бабушки и дедушки после Второй мировой войны), нужно серьезно проанализировать, что пошло не так и что мы могли бы улучшить".

Euronews: "Какие приоритеты вы определяете для перезагрузки?"

Клаус Шваб: "Выделю три приоритетных направления. Первое - сделать мир более устойчивым, потому что нам определенно придется столкнуться с другими сюрпризами, с черными лебедями в экономике, может быть, с разными видами вирусов. Второе - мы должны сделать мир более инклюзивным, более справедливым, потому что мы увидели, что добились неустойчивости, увидели, что целые пласты общества чувствовали себя в кризис брошенными. И, наконец, мы должны сделать мир намного экологичнее, сфокусировать наши усилия на процессе декарбониазции. Это необходимо, чтобы избежать крупной катастрофы в будущем, ее первые признаки мы наблюдаем уже сегодня".

Euronews: "К сожалению, это так. Давайтеобсудим механизм COVAX. Глядя на темное пятно коронавируса, накрывшее мир, мы видим светлый проблеск в виде этого механизма.

Он доказал, что более богатые страны могут заботиться о тех, кому труднее. Насколько опыт применения COVAX, который обеспечивает вакцинацию бедных стран, повлияет на ваше видение более инклюзивного общества?"

Euronews: "Это действительно светлое пятно. Инициатива демонстрирует, как можно достичь высокой эффективности благодаря ставке на правильных партнеров в совместной работе. Речь идет о системном подходе. Мы не можем решить наши проблемы, выбирая легкие пути, и COVAXобъединяетвакцинациюс лечением, тестированием и грамотнойправильной политикой в области здравоохранения. В будущем в мире должны ставить на гораздо более системный подход, потому что мы знаем: все взаимосвязано. И в глобальноммасштабе, и в плане взаимозависимости социальных, экономических и политическихвопросов. Так что да, нам нужен системный подход".

Euronews: "Ну, с системным подходом есть сложности. COVAXбыл быстро поддержан Евросоюзом, а вот такие игроки, как США, Россия и Китай, пока в нем не участвуют".

Клаус Шваб: "Думаю, что в будущем мы можем увидеть и присоединение к проекту США. COVAX - очень важный шаг, способствующий тому, чтобы не увеличивать дальше разрыв между богатыми и развивающимися странами. Мы видели, что удар вируса по развивающимся регионам стал особенно серьезным и масштабным. С помощью COVAX мы помогаемим с решением. С опорой на европейское сотрудничество, более эффективное,чем прежде, мы обеспечиваемсдерживание неравенствав вопросахраспределения медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом".

Euronews: "Вы упомянули, что США могут присоединиться, очевидно, с учетом смены там власти и победы Байдена. Но вы ничего не говорите про Китай. Знаю, что вы общаетесь с большинством мировых лидеров. Есть ли у вас сигналы из Пекина о том, что страна может решить присоединиться к механизму?"

Клаус Шваб: "Честно говоря, о настроениях Китая я ничего не знаю. Конечно, эта страна - очень важный элемент для глобальной перезагрузки. Нам в принципе нужна интеграция всех государств. Нас связывает не только вирус, но и другие проблемные аспекты - терроризм, бедность, здоровье окружающей среды. Все эти вопросы требуют глобального сотрудничества. Иначе мы не добьемся успеха".

Euronews: "Вы продвигаете многосторонность, это глобальное акционерное общество со множеством участников. По-вашему, уход из Белого Дома Дональда Трампа даст новый импульс развитию концепции мировой многосторонности? Вернемся ли мы к устоявшейся системе мультилатерализма или мир теперь пойдет по иному пути?"

Клаус Шваб: "Я думаю, что и здесь нам нужна перезагрузка, мы не можем вернуться к системе многосторонности, которую сформировали после Второй мировой войны. Необходима реформа международной системы, возьмите как пример ВТО. Мы должны интегрировать в эту структуру новые измерения глобальной торговли, все, что связано с электронной коммерцией, другие инновации. Безусловно, сторонники мультилатерализма получили новый импульс с избранием в США президента Байдена. Я очень надеюсь, что теперь мы сможем наладить системы, столь необходимые нам в 21 веке".