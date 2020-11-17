Байден: спасти жизни и экономику США

Более 11 млн случаев заражения и более 252 тысяч смертей. США все еще занимает первое место в мире по распространению коронавируса. И положительных тенденций пока не наблюдается.

Но после выборов, официальные итоги которых до сих пор не подведены, борьба с пандемией отошла на второй план. На пресс-конференции избранного президента Джо Байдена спросили, что случится, если Трамп не согласится на плавную передачу власти.

Если мы не будет взаимодействовать, может умереть еще больше людей... Как нам провести вакцинацию 300 млн американцев? Каков план? Это огромное, огромное дело... Если нам нужно ждать до 20 января, чтобы начать действовать, то мы отстанем на 1,5 месяца. И поэтому очень важно начать совместную работу уже сейчас Джо Байден избранный президент США

Ранее Байден и его избранный вице-президент Камала Харрис провели виртуальную встречу с бизнес-лидерами, где обсудили планы по защите экономики во время пандемии.

Деловая Америка согласна быть наготове. Мы должны поддерживать малый бизнес и предпринимателей, основу нашего общества, которые балансируют на грани. И мы все согласились со срочной необходимостью в финансировании штатов и городов, чтобы сохранить рабочие места в жизненно важных сферах Джо Байден избранный президент США

Несмотря на обвинения в безразличии к борьбе с пандемией Трамп прокомментировал последние новости о вакцине от компании Модерна с эффективностью 95%.

"Только что объявили о новой вакцине. На этот раз от компании Модерна, с эффективностью 95%. Великие "историки", пожалуйста, отметьте, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли при моем президентстве!"

Тем временем по всей территории США ограничения в связи с пандемией усиливаются в преддверии Дня благодарения.

Магазины закрываются, путешествия не рекомендуются, и людей просят оставаться дома и снизить до минимума социальные контакты.

Так власти пытаются остановить растущую волну распространения инфекции, которая угрожает захлестнуть систему здравоохранения.