В России не хватает лекарств от COVID-19

Многопрофильный военный госпиталь в Хакасии принял первых пациентов с COVID-19.

Он был развернут в кратчайшие сроки в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе - за последний месяц уровень заболеваемости там вырос в четыре раза.

Утром во вторник стало известно, что власти Хакасии сорвали поставку в регион бесплатных лекарств от коронавируса из-за несогласованных действий республиканского Минздрава.

При этом для срочной доставки медицинских препаратов в Хакасию был изменен график поставок в другие регионы.

В начале ноября в российских аптеках зафиксировали дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, которые используют для лечения COVID-19 ("Фавипиравир", "Клексан", "Ксарелто", "Актемра", "Метипред", "Триазаверин", "Левофлоксацин").

Представители аптек объяснили дефицит препаратов тем, что они уходят в первую очередь в лечебные учреждения, а на аптеки остается менее 10%.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко сформировать достаточный запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции и при необходимости помогать в этом вопросе регионам.

По данным Минздрава, количество занятых коек для больных COVID-19 в российских больницах приближается к 90%.

В этой связи было принято решение выписывать пациентов после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух.

По последним данным, за сутки в России от COVID-19 умерли 442 человека, это максимум с начала пандемии. Четвертый день подряд число новых заражений превышает 22 тысячи. При этом столько же пациентов за сутки было выписано из больниц.