Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции. Это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. На МКС их встретили участники 64-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
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