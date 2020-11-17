Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции. Это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. На МКС их встретили участники 64-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.