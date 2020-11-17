Скайраннинг на крышах Гамбурга

Если у вас из рук выпал телефон в том время, как вы находились на балконе или на крыше, никогда не пытайтесь его поднять так, как это делает молодой человек по имени Джейсон Пол из немецкого грода Гамбурга. Прежде чем выполнять с лёгкостью эти акробатические трюки и головокружительны прыжки, он много и долго тренировался.

Джейсон мечтает принять участие в междунродных соревнованиях по скайраннингу (скоростному восхождению или высотному бегу), которые проводятся на горах высотой не ниже 2000 м с минимальным средним уклоном 6%. В дистанцию обязательно включаются участки с уклоном 30%. Скайраннинг рассматривается как дисциплина альпинизма.