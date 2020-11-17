Пражане берут на содержание животных зоопарка

Аллеи пражского зоопарка вновь опустели. Вторая волна коронавируса вынудила дирекцию закрыть его двери для посетителей. Прекращение продажи билетов лишило зоопарк доходов. От карантина страдают не только сотрудники зоопарка. От отсутствия привычных толп посетителей в уныние впадают и сами животные.

«Кенгуру привыкли скакать за людьми, проходящими у вольера, – рассказывает заведующий отделом млекопитающих Давид Вала. – Без посетителей они лишились этого развлечения».

Столкнувшись с финансовыми трудностями, дирекция обратилась за помощью к любителям животным. На сайте зоопарка были опубликованы фотографии 50 его обитателей с возможностью оплатить дневной рацион питания каждого из них. Для этого достаточно сделать несколько кликов мышкой и перевести деньги. Так суточный талон на питание индийского слона стоит 400 крон, то есть около 15 евро.

Смотритель за слонами Ирек Дабровский: «Все любители нашего зоопарка, и слонов в частности, смогут поддержать наше слоновье стадо, оплатив каждому из животных дневной рацион питания».

Кроме покупки талонов люди могут взять под регулярную опеку полюбившееся животное. Но это только частичное решение проблемы.

«Надеюсь, что, благодаря этим талонам на питание, частной опеке над животными и другим формам помощи, мы сможем восполнить до 10 % наших расходов», – уточняет директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Подсчеты показывают, что в результате первого закрытия на карантин весной этого года зоопарк не досчитался около миллиона 800 тысяч евро. Как долго продлится нынешний карантин пока не известно. Но свою помощь зоопарку обещают оказать городские власти Праги. А покупая на сайте зоопарка специальные талоны, любой пражанин может гарантировать, что животные будут накормлены.