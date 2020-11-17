Италии не хватает врачей

Пандемия коронавируса обострила до предела застарелую проблему Италии – нехватку квалифицированных медицинских кадров. Помочь может привлечение врачей-иностранцев. Но для работы в итальянской системе здравоохранения им понадобиться получить гражданство Италии.

«Проблема, с которой мы столкнулись, – объясняет секретарь профсоюза итальянских врачей Anaao Assomed Карло Палермо, – состоит в том, что только специалисты могут работать в бригадах интенсивной терапии. Это относится и к врачам, и медсестрам. Но статистика неутешительна. Нам нужны 2 тысячи врачей, умеющих обслуживать аппараты ИВЛ. Но обученных этому врачей у нас недостаточно».

После вспышки коронавирусной инфекции правительство объявило об увеличении коечного фонда в два раза, с 5 200 до почти 11 тысяч. но, по словам, Карло Палермо, «это означает увеличение числа коечных мест при недостатке медицинского персонала и, как следствие, понижение уровня безопасности и качества ухода за больными».

Одно из решений проблемы – привлечение на работу в больницах студентов-медиков, которые еще не получили дипломы. Регины севера Италии, Ломбардия и Пьемонт, обратились за помощью к неправительственным организациям с просьбой привлечь врачей из других стран мира. Фоад Аоди возглавляет Ассоциацию иностранных врачей, проживающих в Италии. В нее входят в общей сложности 77,5 тысяч человек. Многие из них уже были приглашены в срочном порядке на работу в больницы - даже без получения итальянского гражданства, как того требует закон.

«Некоторые региональные власти дают свою политическую интерпретацию законодательству, –рассказывает доктор Аоди. – Другие прямо призывают нас дать им контакты врачей-иностранцев, не придавая большого значения тому, есть ли у них итальянское гражданство».

У итальянских регионов есть право принимать самостоятельные правила по вопросам здравоохранения. Ассоциация иностранных врачей обратилась к центральному правительству с просьбой применять единые правила найма медиков по всей стране.

Италия заметно отстает от многих других стран Европы, в том числе Франции и Германии, по объему государственных вложений в здравоохранение. Что и дало о себе знать после начала пандемии COVID-19.