Глава МИД ФРГ выразил уверенность в достижении компромисса по бюджету ЕС

Евросоюз ищет выход из кризиса, после того, как Венгрия и Польша наложили вето на проект бюджета ЕС, рассчитанный на семь лет. Обе страны отказываются поддержать этот финансовый документ, и пакет мер, направленный на восстановление европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии. Будапешт и Варшава не согласны с планом увязать распределение бюджета ЕС с соблюдением той или иной страной норм верховенства права, так как оба этих государства имеют разногласия с Брюсселем в вопросах их оценки.

Збигнев Зёбро, министр юстиции Польши: "Предложение, выдвинутое Европарламентом по инициативе немецких политиков, идет вразрез с основными интересами Польши. Какими бы ни были последствия, Польша и все польские политики должны высказаться единогласно: мы против такого решения. Мы не согласны со столь радикальным ограничением суверенитета Польши ".

Польшу и Венгрию критикуют за то, как правительства обращаются с судебными органами, СМИ, и в ряде случаев, с академическими кругами. В Варшаве и Будапеште отрицают наличие нарушений. Аналитики считают, что и у Польши, и у Венгрии нет инструментов, чтобы удерживать свои позиции.

Адам Вермес, аналитик: "Им нужны деньги: обе эти страны являются основными получателями финансовых средств от ЕС. К тому же по этим государствам, к сожалению, сильно ударила вторая волна пандемии коронавируса. Так что я думаю, цель этих правительств - достичь соглашения с Брюсселем до окончательного голосования, которое состоится в декабре".

Найти решение проблемы крайне необходимо, поскольку Европа пытается выйти из рецессии, вызванной пандемией. Страны Евросоюза нуждаются в финансовых средствах, которые может предоставить фонд помощи. Хайко Маас, глава МИД председательствующей в ЕС Германии, выразил уверенность в достижении компромисса по проекту бюджета, несмотря на вето Польши и Венгрии. Дипломат подчеркнул, что для этого будут использованы все возможности, имеющиеся в распоряжении ЕС.