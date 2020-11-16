Ереван: похороны и поиски

По последним правительственным данным Республики Армения, в результате войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха с армянской стороны погиб 2371 чловек - военнослужащий и доброволец. Азербайджан о своих военных потерях не сообщает.

На главном военном кладбище Еревана люди хоронят своих родных, приходят навестить свежие могилы.

Артак Енокян - среди тех, кого недавно проводили в последний путь его родные и близкие. Ему было всего 20 лет.

"Он был смелый, отважный. Решительный. Он всегда стоял до конца, выполнял свой долг. Он был сильным, сильным", - вспоминает мать солдата Наира Балаян.

Горе легло на плечи вместе с болью поражения, и от этого особенно тяжко.

"Я вообще против войны. Думаю, это надо было с самого начала прекратить, - говорит Наира. - Они (политики) должны были сделать все возможное, чтобы остановить войну. Они учатся, становятся диломатами, входят в политику для того, чтобы справляться с такими ситуациями".

В офис министерства обороны страны течёт поток людей, которые ищут своих родных, пропавших без вести на поле боя. Все знают, что число погибших ещё может возрасти, но надеются найти своих среди живых:

"Мы не теряем надежды. Пока у нас не будет точной информации, мы будем продолжать искать до конца".

Заруи Айвазян ищет своего сына, о котором не слышала почти месяц:

"Он отслужил год и четыре месяца и должен был вернуться в июне".

В произошедшем Заруи винит правящую политическую элиты Армении:

"Если бы олигархи не грабили эту страну все последние 30 лет, если бы вместо этого покупали оружие и укрепляли страну, мы не потеряли бы столько детей".

Раны, нанесённые стране войной, будут кровоточить ещё долго. Для родных погибших - до конца их собственной жизни. Армяне покидают территории, которые переходят под контроль азербайджана, азербайджанцы планируют возвращение. В этом бесконечном трагическом цикле триумф одной стороны может быть достигнут лишь через поражение другой.

"Кровь моего сына... Нет, я не могу сказать, что она пролилась зря, никогда не скажу такого, потому что кровь моего ребёнка всегда будет священна, он погиб за Родину".