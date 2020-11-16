Барак Обама прервал молчание и выпускает мемуары

Барак Обама прервал молчание и выпускает мемуарыКомментарии
Назвавший Джо Байдена лучшим вице-президентом США и одним из первых поздравивших его с победой бывший глава Белого дома Барак Обама выпустил мемуары.
Первый том под названием "Земля обетованная" выходит в свет 17 ноября и описывает как его политическую карьеру, так и личную жизнь.
"Я попытался объективно рассказать о своей предвыборной избирательной кампании и о своем президентстве", - подчеркнул бывший президент США.
В 768-страничной книге воспоминаний Обама дал свою оценку политикам и лидерам других стран, с которыми встречался за восемь лет президентства.
Например, тогдашний президент Франции Николя Саркози, по его словам, "выпячивал грудь, как задиристый петух".
Вспоминая Владимира Путина, Обама отметил, что тот напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых чикагских боссов», добавив, что физически российский лидер был "непримечательным".
Эксперты предрекают изменение внешней политики в отношении Москвы при Байдене. Так накануне Майкл Макфол - бывший посол США в России при Обаме и один из главных сторонников "политики перезагрузки" с Кремлем, выразил надежду на возвращение в Москву.
Барак Обама был президентом США с 2008 по 2017 годы.
Выходящая 6 млн экземпляров и уже переведенная на 19 языков "Земля обетованная" — его третьи по счету мемуары и первые после ухода от власти.
Его первые две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 год) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 год), как и мемуары его супруги Мишель Обамы становились бестселлерами.
Издательство Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила $60 млн. Известно, что также будет доступна и аудиокнига, которую озвучил сам Обама. Дата выхода второго тома пока не называется.