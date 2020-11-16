Молдавия выбрала Майю Санду

Майя Санду побеждает на президентских выборах в Молдавии.

Согласно данным ЦИК, после обработки более 99% протоколов лидер проевропейской Партии действия и солидарности набирает более 57% голосов, ее соперник — действующий глава государства Игорь Додон — более 42%.

Санду заручилась поддержкой более 60% жителей Кишинева, при этом оглушительную победу она одержала среди молдаван, проживающих за границей — там она набрала свыше 92% голосов.

Сегодня мы стали свидетелями поразительной мобилизации молдаван. Несмотря на кризис, несмотря на недоверие к государственным институтам и на грязную предвыборную кампанию, огромное количество людей пришло отдать свои голоса, как в самой стране, так и в диаспорах Майя Санду избранный президент Молдавии

По официальным данным, явка во втором туре выборов составила более 52%. А самой активной категорией стали граждане в возрасте от 56 до 70 лет — около 32% проголосовавших.

По словам наблюдателей, избирательная гонка сопровождалась скандалами, в частности, связанных с подкупом голосов и организованной доставкой избирателей на участки.

Тон выступления Игоря Додона прошлой ночью был не столь оптимистичным по сравнению с его речами по протяжении предвыборной кампании.

Было много ненависти, много агрессии, переходящие грани допустимого. Но выборы закончились. И я призываю всех к спокойствию и тишине. Нам в Республике Молдова нужен мир, а не дестабилизация Игорь Додон действующий президент Молдавии

Наступят ли перемены, за которые проголосовали молдаване, узнать можно будет после внутрипартийных выборов.

Дело в том, что роль президента в стране символическая, и Майя Санду не будет иметь много полномочий. К тому же Партия социалистов Игоря Додона все еще имеет хоть и хрупкое, но большинство как в правительстве, так и в парламенте.