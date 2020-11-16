С космодрома на мысе Канаверал стартовал второй пилотируемый корабль компании SpaceX. Экипаж — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Стыковка с МКС намечена на утро вторника.

Этот полёт считается первым "регулярным": испытательный полёт Crew Dragon с двумя астронавтами состоялся в мае.

По даннымгенерального инспектора НАСА по пилотируемым полетам Пола Мартина, средняя расчётная стоимость одного места в Crew Dragon оценивается в 55 млн долларов — по сравнению с примерно 90 миллионами, которые НАСА тратило на полёт своего астронавта на российском "Союзе".