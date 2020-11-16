Стромболи вновь заговорил

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии в понедельник сообщил о взрыве в одном из кратеров на вершине действующего вулкана Стромболи, который находится на одноименном острове недалеко от побережья Сицилии.

Событие, описанное как «высокая интенсивность», произошло в 09:17 по Гринвичу и было зафиксировано камерами наблюдения - тепловыми и визуальными - установленными сицилийским отделением института.

На изображениях запечатлены начало взрыва и потоки лавы, быстро стекающие по центральной и южной стороне вулкана из кратеров высотой 918 и 924 метра.

В институте сообщили, что событие длилось четыре минуты и «с сейсмологической точки зрения» оно «характеризовалось чередой взрывов и схода лавы».

Вулкан Стромболи - один из самых активных на Земле. Периодически в его кратерах происходят взрывы, а потоки огненной лавы устермляются прямо в море. Последний раз вулкан проявлял серьезную активность более 10 лет назад. А прошлом году во время менее масштабного извержения на его склоне погиб турист.