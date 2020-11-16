Майя Санду: "Жители Молдавии хотят проведения досрочных парламентских выборов"

Майя Санду, лидер проевропейской Партии действия и солидарности, одержала победу на президентских выборах в Молдавии с убедительным отрывом от оппонента, действующего президента республики Игоря Додона. Разрыв составил 15,5% в пользу Санду. В интервью Euronews, одном из первых в качестве избранной главы государства, Санду рассказала о перспективе досрочных парламентских выборов.

Майя Санду, избранный президент Молдавии: "Это то, чего хотят жители Молдавии. А они действительно желают проведения досрочных выборов в законодательный орган власти, потому что нынешний парламент не представляет народ. Некоторые депутаты все еще замешаны в коррупционных делах, связанных с контрабандой. Люди хотят перемен, хотят новый парламент, который бы представлял их интересы".

В Молдавии, ставшей независимой после распада Советского Союза в 1991 году, проживают три с половиной миллиона человек. Зажатая между Украиной и Румынией, Молдавия является самым бедным государством в Европе. В последние годы сотни тысяч граждан покинули страну в поисках работы и лучшего будущего.

Майя Санду, избранный президента Молдавии: "Многие молдаване голосовали за перемены. Многие желают, чтобы у нас было такое государство, где им бы хотелось остаться. На сегодняшний день треть населения покинула страну, потому что у людей нет никаких экономических перспектив на родине. Будет непросто: не все депутаты в парламенте разделяют мою повестку дня, которую поддерживает народ. Не все рады тому, что могут появиться сильные институты, которые будут бороться с коррупцией и наказывать тех, кто ворует у людей. Но мы найдем способ это сделать".

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, известна своей проевропейской позицией. Игорь Додон был больше нацелен на укрепление связей и стратегическое партнерство с Россией. Он уже поздравил соперницу с победой, но отметил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений. Свои поздравления Санду направили лидеры стран ЕС и российский президент Владимир Путин.